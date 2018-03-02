Türkiye sınırına geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı

İngiliz haber ajansı Reuters'in Yunan ordusuna dayandırdığı habere göre, olay perşembe günü Evros’taki Kastanies’in ormanlık alanında rutin devriye görevi sırasında meydana geldi.

YUNAN ASKERLERİ GÖZALTINDA

Yunan askerlerinin rutin devriye görevlerini yerine getirdiği iddia edilse de, bu askerler Türkiye sınırına geçti. Yunan askerlerinin Türkiye sınırını geçmesinin hemen ardından Türk askerleri olaya müdahale etti ve 2 Yunan askerini gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarını kaybettiklerini ileri sürdü. Gözaltına alınan 2 asker, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Askerlerle ilgili soruşturma yürütülürken, konu Edirne Valiliği tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına da bildirildi.

YUNAN YETKİLİLER 'İADE' İÇİN GİRİŞİME BAŞLADI

Yunan ordusu yaptığı açıklamada "İlk andan itibaren Yunan yetkililer, Türk mevkidaşlarıyla irtibattalar ve (askerlerin) Yunanistan’a dönüşleri için prosedürler devam ediyor.” dedi.

Yunan ordusu açıklamada, askerlerin Edirne'de bulunduklarını, sağlık durumlarının iyi olduğunu, resmi prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

FETÖ'CÜLERİ TESLİM ETMEDİLER

Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından ülkeye sığınan FETÖ'cü teröristleri göstermelik mahkemelere çıkarmış ve 'Türkiye'ye iade edilemeyeceğine' hükmetmişti. Yunanistan'a sığınan FETÖ'cüler yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'ye iade edilmedi.