taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.097
USD
3,5087
EURO
3,6697
ALTIN
127,98
PETR
55,0200

Türkiye sınırında H5N8 virüsü

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın bir bölgede yabani bir kuşta yüksek derecede bulaşıcı H5N8 kuş gribi tespit edildi .

26.12.2016 - 17:04
  1. Haberler
  2. Sağlık

234235425235

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu (OIE) Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın bir bölgede yabani bir kuşta yüksek düzeyde bulaşıcı H5N8 kuş gribi virüsü tespit edildiğini açıkladı.

KUĞUDA TESPİT EDİLDİ

Yunanistan'dan gelen resmi bilgiyi aktaran OIE'nin internet sitesinde, virüsün Türkiye sınırı yakınlarındaki Evros, yani Meriç, nehri deltasındaki bir kuğuda tespit edildiğini belirtti. H5N8 kuş gribi virüsünün henüz insanlara bulaştığı tespit edilmedi, gıdadan bulaşmadığı ise biliniyor. Buna karşılık Çin'de iki kişi H7N9 kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını yitirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

72
El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

209
HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

449
Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

33
Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

42
Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kılcal caps'leri

Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kılcal caps'leri

83
Ağaoğlu 28 milyon liralık yalının vergisini ödedi mi

Ağaoğlu 28 milyon liralık yalının vergisini ödedi mi

208
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM