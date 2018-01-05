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Türkiye Tayvan’a cami inşa edecek

Türk hükumetinin, Taipei'deki Büyük Cami'nin Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamakta yardım acamıyla yeni bir cami yaptıracak.

İHA | 05.01.2018 - 16:32..
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Tayvan Dışişleri Bakanlığı, cami yapma teklifinin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapıldığını, Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je’nin Şubat ayında Türkiye’ye yapacağı ziyarette Türkiye Diyanet Vakfı ile bu konuyu görüşeceğini söyledi.

Türkiye Tayvan’a cami inşa edecek

TAYVAN'DA 60 BİN MÜSLÜMAN VAR

60 bin Tayvan vatandaşının Müslüman olduğu, ülkede yabancı diplomat, öğrenci ve güney asyalı işçilerden oluşan olarak 300 in Müslüman olduğu belirtildi.
Taipei’nin Belediye Başkanı Ko Wen-je’nin birkaç hafta içinde Taipei’de inşa edilecek caminin inşası için gereken mali destek konusunu görüşmek üzere Türkiyeyi ziyaret edeceği kaydedildi. Başkan Ko’nun 27 ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında, Hollanda, Belçika ve Türkiyeyi ziyaret edeceği kaydedildi.

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