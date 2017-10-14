Türkiye temiz enerjide AB’nin önünde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'nin Paris İklim Zirvesi'ne göre gelişmiş ülkeler arasında sayılmasına tepki göstererek bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

"YÜK ÜLKELERİN KAPASİTESİ ORANINDA DAĞITILMALI"

Albayrak, şöyle devam etti: "Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer alırken, en fazla kirletenlerle aynı kategoride, aynı külfete tâbi tutuluyor. Türkiye'nin dünyanın kirletilmesindeki sorumluluğuna bakıldığında bu daha net ortaya çıkacaktır. Bu çerçevede bütün yükün ülkelerin kapasiteleri oranında eşit dağıtılması elzemdir."

MİLLİ ENERJİ VE MADEN

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası İklim ve Enerji Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Enerji ve İklim Forumu'nun açılışında konuşan Bakan Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında oluşturdukları yol haritasında en önem verdikleri konunun sürdürülebilirlik olduğunu, ülke olarak karbon ayak izini azalttıklarını aktardı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE TÜRKİYE AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Albayrak, bu kapsamda 2016'da kurulu güce eklenen kapasitenin yüzde 55'ini yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğunu belirterek, "Bu yıl 8 ayda devreye aldığımız enerji üretim tesislerimizin yüzde 64'ü yine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik tesisleri oldu. Devreye alınan rüzgâr enerjisi kapasitesi büyüklüğüne göre 2016'da dünyada 7'nci, 2017'de ise Avrupa'da 3'üncü ülke olduk. Türkiye'nin Ağustos 2017 sonu itibarıyla 81 bin 355 megavatlık kurulu gücünün yüzde 44.8'ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Avrupa Birliği (AB) ortalaması ise yüzde 42 civarında. Eski nesil termik santrallerin tamamını çevreci ve termik santrallerle donatacağız" dedi.

YENİLENEİLİR ALANDA ELEKTİRİK ÜRETİMİNDE AB'Yİ GEÇTİK

Albayrak, 2016 rakamlarına göre AB'de üretilen toplam elektriğin yüzde 29'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanırken, Türkiye'nin bu alanda da AB'yi geride bırakarak, elektriğinin yüzde 33'ünü yenilenebilir kaynaklardan ürettiğine dikkati çekti.

10 YIL İÇİN BÜYÜK HEDEF

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli ile Türkiye'nin temiz enerji yatırımlarına ne kadar önem verdiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken Albayrak, "Gelecek 10 yıl içinde 10 bin megavat güneş ve 10 bin megavat rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının azami oranda enerji sepetine girişini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ADIMLAR CARİ AÇIĞI AZALTIYOR

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, sürdürülebilir enerji çözümleri üretilmediği takdirde müreffeh bir gelişim ve kalkınma sağlanılamayacağını söyledi. Enerji piyasalarına ilişkin düzenlemelerin önem kazandığını aktaran Güler Sabancı, yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması için son zamanlarda atılan adımların tedarik güvenliğini artırırken, cari açığın azaltılması için büyük önem taşıdığını kaydetti.

EMİSYON DEĞERLERİ KRİTERLERİN ALTINDA TUTULACAK

Bakan Albayrak, yerli kömürün yeni nesil, doğa dostu, ileri teknolojiye sahip santrallerle ekonomiye kazandırılması için gereken yatırım altyapısını hazırladıklarını açıkladı. Albayrak, yeni nesil santrallerin emisyon değerlerinin AB'nin belirlediği kriterlerin altında tutulacağını anlattı. Türkiye'nin yaklaşık 10 doğalgaz boru hattı projesi, ekonomi ve enerjideki büyümesiyle bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu dile getiren Albayrak, yabancı yatırım noktasında da bir başarı hikâyesi ortaya konulduğunu sözlerine ekledi.