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Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı TRT Haber'den izledi

Afrin'deki terör örgütü PKK uzantılı YPG'ye karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden beri durmaksızın harekatın nabzını tutan TRT Haber emeğinin karşılığını izleyiciden aldı.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 18:07..
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TRT Haber, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana 5 ayrı canlı yayın ekibi, birçok muhabir, kameran ve diğer teknik ekiple sahadan sıcak takip yaptı. Konuk ettiği savunma ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, gazeteci ve analist Bora Bayraktar gibi uzman isimlerle gelişmeleri değerlendirdi.

TÜRKİYE HAREKATI TRT HABER'DEN TAKİP EDİYOR

Vatandaşlar, harekatın başladığı günden bu güne tüm detayları, TRT Haber'den takip etti.

Son günlerin haber kanalları arasında en çok izlenen TRT Haber, reyting listelerinde üst sıralara yerleşti.

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı TRT Haber'den izledi

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı TRT Haber'den izledi

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı TRT Haber'den izledi

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı TRT Haber'den izledi

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