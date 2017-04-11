Türkiye'de 800 bin şizofren var

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rabia Bilici, kırsalda yaşayan şizofrenlerin kentlerdekinden daha çok kabul gördüklerini ve her toplumda şizofren oranının 100 kişide bir kişi olduğunu söyledi.

"KIRSAL KESİMDE SEYİR KENTSEL ALANLARA GÖRE DAHA İYİ"

Prof. Dr. Bilici, aile desteğinin çok önemli olduğu ve toplum içerisinde kabullenme hastalığın seyrini daha da olumlu etkilediğini belirterek, "Köylerde, kırsal kesimde bu hastalar daha fazla kabullenildiği için seyir daha iyi oluyor kentsel alanlara göre. Bunun dışında tedaviye uyumu önemli. İlaçlarını ne kadar düzenli kullanıyorsa, takiplerine düzenli olarak geliyorsa seyir daha iyi." diye konuştu.

"HASTALARIN DAMGALAMAYA MARUZ KALMASI TEDAVİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Şizofreni hastalarının damgalamaya maruz kalmasının tedaviyi olumsuz etkilediğini de belirten Doç. Dr. Rabia Bilici damgalamanın tarihiyle ilgili de şunları söyledi:

"Damgalama dediğimiz şey stigma. Bir leke, iz demek. Ortaçağ’da kişiler suç işledikleri zaman kızgın demirle vücutlarında bir leke oluşturuluyor. Bu da herkes tarafından görünsün, bilinsin, bir utanç kaynağı olsun diye oluşturulan bir şey. Tarihsel sürecine baktığımızda hastalığın Yine Ortaçağ’da da hasta olarak kabul edilmiyor da bu kişiler, suçlu, günahkar olarak algılanıyor. Bu nedenle toplumdan uzakta özellikle kapatılıyor. Bazen yakılarak öldürüldükleri oluyor. Avrupa böyle ama kendi ülkemiz için baktığımızda Osmanlı hiçbir zaman böyle bir yaklaşım sergilemiyor. İslam dininin de bakış açısı ile bu kişiler günahsız, yaptıklarından sorumlu olmayan kişiler olarak algılandıkları için toplum içerisinde daha kolay kabul görüyorlar."