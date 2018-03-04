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Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil Renault

Türkiye'de 2008-2017 yılları arasında 845 bin otomobil satan Renault, otomobil tercihinde lider oldu.

AA | 04.03.2018 - 15:49..
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  2. Otomobil
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil Renault

Türkiye'de 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde otomobilde en çok tercih edilen marka "Renault" oldu.

Bu dönemde yaklaşık 845 bin Renault, 685 bin Volkswagen marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti. Ocak ayı itibarıyla ülkede trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 325 bin 33 olurken, taşıtların yüzde 54,2'sini otomobiller oluşturdu.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil Renault

SON 10 YILIN LİDERİ RENAULT

Otomobil firmaları arasındaki rekabette ise Renault bir adım öne çıktı.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 10 yıllık seyrine bakıldığında, Renault'nun 2008-2017 döneminde 844 bin 952 adetle "en fazla tercih edilen marka" olduğu görüldü.

2008'de 52 bin 150 Renault'nun trafiğe kaydı yapılırken, bu rakam geçen yıl itibarıyla yüzde 128 artışla 118 bin 907'ye ulaştı. Renault'un en yakın rakibi Volkswagen ise 2008'de 22 bin 459 olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısını 3 kattan fazla artışla geçen yıl 91 bin 330'a taşıdı.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil Renault

Şirketin 10 yılda 684 bin 495 otomobili trafik kaydına geçti. Söz konusu dönemde Hyundai, Fiat, Ford ve Opel 400 bini aşan kayıt rakamıyla bu firmaları takip ederken, Toyota'nın da yaklaşık 358 bin otomobili trafiğe kaydedildi.

OTOMOBİLDE PAZAR REKABETİ

TÜİK tarafından açıklanan aylık son verilere bakıldığında da ocak itibarıyla trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,8'inin Renault, yüzde 13'ünün Volkswagen olduğu görüldü.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil Renault

Bu otomobilleri yüzde 8 ile Fiat, yüzde 6,3 ile Dacia, yüzde 6,3 ile Hyundai, yüzde 6 ile Toyota, yüzde 5,8 ile Ford, yüzde 5,1 ile Opel, yüzde 5,1 ile Peugeot, yüzde 4,2 ile Nissan izledi.

Otomobillerin yüzde 24,3'ü ise diğer markalardan oluştu. Ocakta 11 bin 678 Renault, 9 bin 592 Volkswagen, 5 bin 935 Fiat, 4 bin 690 Dacia, 4 bin 685 Hyundai, 4 bin 462 Toyota, 4 bin 302 Ford, 3 bin 733 Opel, 3 bin 732 Peugeot, 3 bin 93 Nissan marka otomobil trafiğe kaydedildi

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