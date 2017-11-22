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Türkiye'de ilk kez yapay kalp pompası üretildi

Dünyada sadece ABD, Almanya ve Japonya'da bulunan yapay kalp pompası, 11 yıllık çalışma sonucu Türkiye'de de üretildi.

22.11.2017 - 09:12
  1. Haberler
  2. Sağlık

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre; Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. D. Süha Küçükaksu'nun 11 yıllık hayali olan proje, dünyada üç ülke (ABD, Almanya ve Japonya) yapay kalp pompası teknolojisine sahip.

Türkiye'de ilk kez yapay kalp pompası üretildi

TÜRKİYE 4. ÜLKE OLACAK

Acıbadem Üniversitesi Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik-Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'ndeki (CASE) operasyon başarıya ulaşırsa Türkiye bu konuda dördüncü ülke olacak.

Prof. Küçükaksu ve Koç Üniversitesi Makine Mühendisi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İsmail Lazoğlu ile aynı bölümde biyomedikal doktorası yapan İbrahim Başar Aka (28) ve Çağlar Öztürk (27) el birliğiyle çalışarak adım adım hayata geçirdiler.

Yaklaşık 20 kişilik ekibin katıldığı ameliyat, beklendiği gibi başarıyla gerçekleştiriliyor. Yapay kalp pompası domuz kalbine takılarak önemli testi geçiyor.

Türkiye'de ilk kez yapay kalp pompası üretildi

Prof. Dr. İsmail Lazoğlu çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

"Türk öğrencileri yüksek teknolojili işlerde doktora yapmayı cesaretlendirmek istiyorum. Doktora öğrencilerimiz Başar (Aka) ve Çağlar (Öztürk) 4 yıldır büyük emek verdi. Son geliştirdiğimiz kalp pompasının doktora öğrencilerimizin verdiği kanla laboratuvarda yaptığımız testleri mükemmel sonuçlanmıştı. Yapay kalp pompası çok yüksek bir teknoloji. Üretebilen ülke sayısı az. Sadece ABD, Japonya ve Almanya yapabiliyor. Tasarımdan üretime çok yüksek hassasiyet gerekiyor. Vücutta yaklaşık 5 litre kan var. Onu düzgün koşullarda çeviremezseniz, 5 dakikada çamur haline getirirsiniz. Türkiye bunu ticari olarak üretebildiğinde, Türkiye'den Singapur'a bütün bölgelere satabilir. Ben, Süha Hoca ile Başar ve Çağlar ile 4 ortak patent başvurusu yaptık. Sanayiden konuştuğumuz birkaç firma var. Yerli bir firmayla üretmeyi tercih ederiz."

Türkiye'de ilk kez yapay kalp pompası üretildi

DAKİKADA 8 LİTRE KAN POMPALIYOR

"Dış çapı 50 ml olan titanyum yapay kalp pompasının ağırlığı yaklaşık 250 gram. Sistem 17 saat enerji veren pil ve elektronik kontrol ünitesinden oluşuyor. Pompanın metal ucu karıncık kasından, karıncık boşluğuna sokulacak. Oradan çektiği kanı ana atardamara pompalayacak. Dakikada 8 litre (yetişkin insanda 4.5-5 litre yeterli) kan basabiliyor. Yapay kalp ve destek sistemleri, nakil için kalp bekleyen ileri kalp yetmezliği hastalarını hayatta tutuyor. Yapay kalp pompalarının fiyatı 80 bin Euroya (SGK karşılıyor) ulaşıyor. Sistemin Türkiye'de üretilmesi halinde çok daha ucuza mal olacak."

90 KİLOLUK DOMUZDA DENENDİ

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Küçükaksu ise şunları söyledi:

"Son 4 yıldır çok aktif çalışıyorduk. Benim ve İsmail (Lazoğlu) Hoca'nın hayali gerçek oldu. Pompanın takılabileceği ve kan dolaşımını destekleyebileceğini görmüş olduk. Çalışınca ikimizin de mutluluktan gözleri doldu. Deney hayvanımız yaklaşık 90 kiloydu. Pompamızın insanı rahatlıkla destekleyebileceğini ortaya koyduk. İki deney daha yapacağız. Sonra da uzun vadeli testlere geçeceğiz. İnsanda kullanılacak noktadayız aslında. İki yıl içinde insan modellerinde çalışmaya başlarız."

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