Türkiye'de iPhone'a 7 milyar dolar harcandı

ABD ve Çin arasında başlayan, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin de dahil olmasıyla kartopu gibi büyüyen küresel ticaret savaşında kuruyemişten otomobile birçok ürüne zam geldi. Ancak gözden kaçan bir ürün var: iPhone.

TÜRKİYE'DE 58 MİLYON AKILLI TELEFON KULLANICISI VAR

Aralarında otomobil ve viskinin de olduğu ithalatı 1.8 milyar dolara yaklaşan 22 ürüne toplam 266 milyon dolarlık ek gümrük vergisi getiren Türkiye de iPhone’a dokunmadı.

Türkiye’ye Çin’den geliyormuş gibi görünse de Apple’ın ürettiği bu akıllı cep telefonlarından elde edilen gelir ABD’ye gidiyor. Türkiye’de 58 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.

Statcounter’ın verilerine göre Apple’ın Türkiye’deki akıllı telefon pazarındaki payı Mayıs 2018 itibariyle yüzde 17.4 seviyesinde. Diğer bir deyişle modelleri farklı olmakla birlikte Türkiye’de yaklaşık 10 milyon aktif iPhone kullanıcısı bulunuyor.

7 MİLYAR DOLAR ÖDEDİK

iPhoneX’in fiyatı 999 dolar olsa da ortalama modellerdeki 700 dolarlık fiyat baz alındığında, 2008 yılı sonundan itibaren Türkiye’de tüketicilere ulaşan iPhone’a 10 yılda 7 milyar dolar ödendiği ortaya çıkıyor. Tüketiciler satın aldıkları iPhone için devlete yüzde 28-30 arasında vergi ödüyor. Türkiye, 2007-2017 döneminde toplam 142.4 milyon adet cep telefonu ithal edip, 23.7 milyar dolar ödedi.