Türkiye'de sigara tüketim rakamları

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Türkiye'de sigara tüketimiyle ilgili rakamları açıkladı.

ZİRVEYİ GÖRDÜKTEN SONRA DÜŞTÜ

Ülkemizde 1999 yılında 114,4 milyar adetl zirveyi gören sigara tüketimi bu yıldan sonra özellikle 2009 yılında devreye giren kapalı alanlarda sigara içme yasağının devreye girmesiyle geriledi.

2011'in sonunda 91,2 adete düşen sigara tüketimi, 1999'dan 2011'e kadar da yüzde 20 azaldı.

5 YILDA 185 MİLYAR LİRA HARCADILAR

İçiciler 2012'de bir önceki yıla göre 8 milyar adet daha fazla sigara tüketti. 2013'te 91,7 milyar adede gerileyen sigara satışı, bu tarihten itibaren yeniden artışa geçti.

2013'e göre yüzde 15 artışla geçen yıl 105,5 milyar adet sigara tüketti. 2012-2016 döneminde 494,3 milyar adet sigaranın satıldığı Türkiye'de, tiryakilerin cebinden 185 milyar 458 milyon 589 bin lira çıktı.

Firmalar ise geçen yıl sigara satışından 47 milyar 950 milyon 493 bin liralık hasılat elde etti. 2016'da sigara satış miktarı bir önceki yıla göre yüzde 2,2, satış hasılatı da yüzde 20,9 artış kaydetti.

Türkiye'de son 5 yıl içerisinde her ay ortalama 3 milyar 996 milyon lira, günlük 131 milyon 371 bin liralık sigara tüketime konu oldu.