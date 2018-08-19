Türkiye'de terör azaldı

Maryland Üniversitesi'nde dünya genelindeki terör saldırıları araştırıldı. Bu araştırmada terör saldırılarının dünya genelinde en fazla arttığı yıl 2014 olarak belirlendi. Hatta 2014 yılında 7 bin terör saldırısında yaklaşık 45 bin kişi yaşamını yitirdi.

2016'DA 34 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

2016’da 34 bin kişi hayatını kaybederken, bu rakam 2017 yılında 26 bin 445’e indi. Bu ölenlerin 8 binini saldırıları düzenleyenler oluşturuyor. 2017’deki en kanlı saldırı, Somali’nin Mogadishu kentinde düzenlenen intihar saldırısında 580 kişinin hayatını kaybetmesiyle meydana geldi.

Üniversite’nin araştırmasına göre, DEAŞ geçen yıl 7120 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu iken, Taliban 4925, Somalili El Şabab 1894, Boko Haram ise terör saldırıları sonucu 1577 can aldı. Terör saldırısı ve kurbanların sayısının azalmasında DEAŞ’ın geri püskürtülmesi en büyük neden gösterilen araştırmada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da saldırıların yüzde 38, kurbanlarını sayısının ise yüzde 44 düşüş gösterdiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN KARARLI TAVRI

Türkiye’de 2016 ve 2017 yılları arasında terör saldırıları yüzde 67 düşüş gösterirken, kurbanların sayısı da yüzde 78 düştü. Uzmanlar Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı son iki yıl içinde kararlı tavır almasının bu düşüşte önemli faktör oldu yorumunu yapıyor. Araştırmaya göre, PKK’nın geçen yıl 159 saldırısı sonucu 190 kişi hayatını kaybetti. Araştırma PKK’nın saldırılarında bir önceki yıla oranla yüzde 58, kurbanların sayısında da yüzde yüzde 75 düşüş olduğunu gösteriyor.

Yine Amerikan Üniversitesi’nin yaptığı araştırma, Batı Avrupa’da 2016 yılına oranla 2017 yılında terör saldırılarının az da olsa yüzde 7 artarak 291’e çıktığını, terör kurbanları sayısının ise 238’den yüzde 65 düşüşle 83’e indiğini ortaya koydu. 2017 yılında Fransa’da 20, İngiltere’de 17 terör saldırısının önüne geçildiği yetkililerce açıklanmıştı.