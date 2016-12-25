Türkiye'de yatırımda ilk tercih ev

AG Araştırma Şirketi, 26-27 Kasım 2016 günleri Türkiye genelinde, 7 coğrafi bölge, 42 il, 126 mahalle köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1472’si kadın, toplam 3 bin 10 denekle, hanede yüzyüze görüşme metoduyla yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

15 YILLIK EKONOMİK GELİŞMELER

“İşbaşında olan 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ekonomik gelişmeleri dikkate aldığınızda, çevrenize baktığınızda Türkiye zenginleşti mi, fakirleşti mi, yoksa aynı mı” sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 47.1’i Türkiye’nin zenginleştiğini, yüzde 32.2’si aynı kaldığını söyledi. ‘Fakirleşti’ diyenlerin oranı ise yüzde 20.7 oldu.

DÖVİZ ARTIŞI DIŞARIDAN KAYNAKLANIYOR

Milliyet'in haberine göre; araştırmada, “Son zamanlarda döviz kurlarında hızlı bir yükseliş var. Dövizdeki bu artışla ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusuna halkın yüzde 66.5’i “Dışarıdan kaynaklanıyor” yanıtını verdi. Yüzde 33.5’i ise, “Hükümetin uyguladığı yanlış politikalardan kaynaklanıyor” dedi.

Türkiye nüfusunun yüzde 24.5’i ekonomik anlamda rahat olduğunu ve rahat geçindiğini ifade derken, yüzde 47.8’i ‘ancak geçiniyoruz’ dedi. Nüfusun yüzde 21.2’si ‘borç-harç geçindiğini’, yüzde 6.5’i ise ‘geçinemediğini’ belirtti.

TÜRKİYE ZENGİNLEŞTİ DİYENLER YÜZDE 74.4

“Türkiye zenginleşti mi, fakirleşti mi” sorusuna AK Parti seçmeninin yüzde 74.4’ü Türkiye’nin zenginleştiğini söylerken MHP seçmeninin yüzde 48.4’ü değişmediğini kaydetti. CHP seçmenlerinin yüzde 43.1’i fakirleşti derken, yüzde 43.1’lik kısmı da değişmediğini ifade etti.

ÇÖZÜM BEKLEYEN 5 KONU

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli 5 sorunu yüzde 63.0 ile Darbe girişimi Fetö Terör Örgütü ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 60.4 ile PKK/DAEŞ/IŞİD sorunu, yüzde 36.9 ile ekonomi, yüzde 28.1 ile işsizlik ve yüzde 17.4 ile yoksulluk takip etti.

ÖNCE EV VE ARABA

Türkiye’de 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76.4’ü eline bir yerden 250.000 TL geçse ev-arsa alacağını ifade ederken, yüzde 49.6’sı araba alacağını, yüzde 28.8’i altın alarak değerlendireceğini, yüzde 26.2’si çocukları için kullanacağını, yüzde 16.9’u bankaya yatıracağını söyledi. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran dövize rağmen, döviz alacağını söyleyenlerin oranı yüzde 14.1 ile altıncı sırada yer buldu. Yüzde 4.7’si ise eşe, dosta yardım edeceğini söyledi.

“Satın almayı düşündüğünüz halde son dönemlerde almaktan vazgeçtiğiniz veya ertelediğiniz maddi olarak değerli bir şey var mı” sorusuna halkın yüzde 50.9’u almaktan vazgeçtiği bir şey olmadığını söyledi. Yanıt verenlerin yüzde 22.4’ü gayrimenkul, yüzde 20.4’ü otomobil, yüzde 11.8’i beyaz eşya alımını ertelediğini ifade etti.