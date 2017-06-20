Türkiye'deki en itibarlı 20 meslek

TÜBİTAK'ın desteğiyle aypılan araştırmaya göre, Türkiye'de halk nezdindeki en itibarlı meslekler sıralandı.
İŞTE SIRALAMA
Listenin ilk sırasında Tıp doktorluğu yer alırken, ikinci sırada üniversite profesörleri yer aldı.
1- Tıp doktoru
2- Üniversite profesörü
3- Hakim
4- Öğretmen
5- Diş hekimi
6- General
7- Vali
8- Subay
9- Büyükelçi
10- Mimar
11- Eczacı
12- Psikolog
13- Makine mühendisi
14- Devlette genel müdür
15- Elektrik mühendisi
16- Avukat
17- Üniversitede öğretim görevlisi
18- Belediye başkanı
19- İnşaat mühendisi
20- Astsubay