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Türkiye'deki en itibarlı 20 meslek

TÜBİTAK'ın desteğiyle yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki en itibarlı mesleklerin birinci sırasında Tıp doktorluğu var.

20.06.2017 - 07:29
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TÜBİTAK'ın desteğiyle aypılan araştırmaya göre, Türkiye'de halk nezdindeki en itibarlı meslekler sıralandı.

İŞTE SIRALAMA

Listenin ilk sırasında Tıp doktorluğu yer alırken, ikinci sırada üniversite profesörleri yer aldı.

1- Tıp doktoru

2- Üniversite profesörü

3- Hakim

4- Öğretmen

5- Diş hekimi

6- General

7- Vali

8- Subay

9- Büyükelçi

10- Mimar

11- Eczacı

12- Psikolog

13- Makine mühendisi

14- Devlette genel müdür

15- Elektrik mühendisi

16- Avukat

17- Üniversitede öğretim görevlisi

18- Belediye başkanı

19- İnşaat mühendisi

20- Astsubay

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