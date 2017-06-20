1 Türkiye'deki en itibarlı 20 meslek TÜBİTAK'ın desteğiyle yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki en itibarlı mesleklerin birinci sırasında Tıp doktorluğu var.

2 Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'a yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu ve diğer partililer, her gün 2 dakika boyunca hep birlikte 'düşünecek'

3 Fransa'da terör sempatizanları eylem yaptı Fransa İçişleri Bakanı Collomb terörle mücadele hakkında açıklamalar yaparken, Paris'te PKK propagandası yapılıyordu..

4 Zorla yerinden edilen insan sayısı 65 milyonu geçti Bu yılki rapora göre, 2016 sonunda dünyada yerinden edilen kişi sayısı 65,6 milyona ulaştı.

5 Trump teknoloji CEO'larıyla bir araya geldi Trump, Apple CEO'su Cook, Microsoft CEO'su Nadella, Amazon CEO'su Bezos, dahil 10'dan fazla yöneticiyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

6 Trump'ın damadı Kushner Ortadoğu'ya gidiyor ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, bu hafta Kudüs ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek