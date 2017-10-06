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Türkiye'deki milyonerlerin sayısı arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olanların sayısı, bu yılın 8 ayında 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381'e yükseldi.

06.10.2017 - 11:02
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Türkiye'deki milyonerlerin sayısı arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Aralık 2016 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 108 bin 864 olurken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Milyoner mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, 373 milyar 723 milyon lirası yerel para cinsi, 338 milyar 527 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 63 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

MİLYONER BAŞINA ORTALAMA 6 MİLYON 571 BİN LİRA

Aralık 2016 itibarıyla milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 571 bin lira olarak gerçekleşti.

MİLYONERLERDE NE KADAR ALTIN VAR

BDDK verilerine göre, milyonerlerin sayısı bu yılın ağustos sonu itibarıyla 2016 sonuna kıyasla 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381'e ulaşırken, toplam mevduatları da 767 milyar 721 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 395 milyar 115 milyon lirası yerel para cinsi, 369 milyar 632 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 2 milyar 974 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 123 bin lira olarak hesaplandı.

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