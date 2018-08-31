Türkiye’den Afrika’ya dev kompleks

Projeye, bir süre önce kaybettiği oğlunun ismini veren İHH Gönüllüsü Hasan Şen, yetimhanenin açılışında duygusal anlar yaşadı. Konuşmasında Şen, “İsmail’imi cennete uğurladım. Allah bu vesile ile Sierra Leone’de bana onlarca evlat nasip etti. İsmail’imi 3 yaşında kaybedince onun ismini yaşatmak ve sizlerin eğitimlerini karşılamak amacıyla İHH’ya başvurdum. Benim bu duyguları yaşamama vesile olan İHH’ya teşekkür ediyorum.”





"YETİMLER ÜLKE GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK"

İHH Yetim Birim Başkanı Reşat Başer ise ülkedeki yetim çalışmalarının artarak devam edeceğini paylaştı. Ülkenin geleceği olan yetim çocukları ümmetin emanetleri olarak gördüklerini söyleyen Başer, “Kompleksin Sierra Leoneli yetim çocukların iyi bir eğitim alarak ülke geleceğine katkı sağlamasını umut ediyoruz” dedi.





EĞLENCE ZAMANI

Açılış töreninin ardından oyun bahçesine koşan çocuklar, Türkiye’den gelen heyetle gönüllerince eğlendi. Oyun alanında geçirilen zamanın ardından yetimler, yeni evlerinde kalmaya başladı.





2002'DEN BERİ