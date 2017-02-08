Türkiye'den Bab'da DEAŞ'a stratejik darbe

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, TSK ve ÖSO unsurları, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta, Halep iline bağlı Bab ilçe merkezinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik baskısını artırdı.

ÖNEMLİ TEPELER ELE GEÇİRİLDİ

Bab'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, DEAŞ hedeflerinin imhasının sürdüğü harekatta, Vatan Hastanesi'nin bulunduğu merkeze hakim Şeyh Akil ile diğer bazı tepeler DEAŞ'tan kurtarıldı.

ÖSO güçleri tepelik alanlardan merkezin içine doğru hamle yaparak batı yakasındaki Mantıka Garbiyya, Villalar ve Cebel Akil mahallelerinde teröristlerle şiddetli çatışmalara girdi.

Çatışmalar devam ederken, DEAŞ bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenliyor.

KUZEY, BATI VE DOĞUDAN KUŞATILDI

Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki ilerlemelerle TSK ve ÖSO, Bab merkezini kuzey, batı ve doğudan kuşatmış durumda.

TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35,1 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.



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Başbakan Yıldırım: El Bab her taraftan kuşatıldı VİDEO

ESAD'IN ORDUSU İLERLİYOR

Fırat Kalkanı Harekatı'nın DEAŞ üzerinde oluşturduğu baskıdan istifade eden Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin Bab'a ilerleyişi sürüyor.

Bab'ın güneyine yerleşen rejim güçleri son 5 günde 3 kilometre ilerleyerek merkezin 3,3 kilometre yakınına sokuldu.

Rejim güçlerinin önündeki ilk hedef, Bab'ın en büyük beldesi olan Tadif. Esad ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların ilerleyişi sırasında Rusya da DEAŞ hedeflerini savaş uçaklarıyla vuruyor.

Bab merkezde tüm yönlerden kuşatmaya giren DEAŞ'ın, bölgeden çekilmek istemesi durumunda, Rakka yönünde Halep'in doğu kırsalına çekilebileceği bir koridor bulunuyor.