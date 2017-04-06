Türkiye BM'ye mektup gönderdi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından, BM Genel ürkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun beldesinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin olarak Birleşmiş Milletlere (BM) mektup gönderdi.

TÜRKİYE'DEN BM'YE: ESAD'I CEZALANDIRIN

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile BM'nin ortak soruşturma misyonunun (JIM) daha önceki raporlarında Esed rejiminin kimyasal silah kullandığı tespiti yaptığı hatırlatılan mektupta, "Dolayısıyla Suriye rejiminin, zehirli kimyasalları da kullanarak gaddarlık yapma konusunda sahip olduğu kötü sicili belgelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Kimyasal silah kullanımının cezadan muaf olarak sürmesine daha fazla izin verilemez. Ellerinde Suriye halkının kanı olan rejim hesap vermeli. Rejimin suçları cezasız kalmamalı. Biz, BM Güvenlik Konseyi ve rejim üzerinde nüfuzu olanlar başta olmak üzere, ilgili taraflara ahlaki, insani ve yasal sorumluluklarını yerine getirerek bu gaddar saldırıların sona ermesini temin etmeleri çağrısı yapıyoruz."