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Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

Bulgaristan'da yapılacak seçime doğdukları topraklarda katılmak isteyen Türkiye'deki binlerce çifte vatandaş yollara düştü.

23.03.2017 - 09:20
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Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) genel başkanlığı yapan Lütvi Mestan’ın 10 ay önce kurduğu Dost Partisi, seçimlere Orhan İsmailov’un genel başkanı olduğu Hürriyet ve Şeref Halk Partisi ile oy pusulasının 13'üncü sırasında birlikte girecek.

Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

Bu koalisyonun İstanbul Avcılar temsilcisi Bilal Kılıç, aynı zamanda Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de oturan yıllar önce göç eden göçmenlerin oy kullanacağını hatırlatırken, seçmenlere yardımcı olmak için tüm güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını VİDEO

Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

Kılıç, birkaç gün önce Türkiye'nin karşısındaki 3 sınır kapısında bazı milliyetçi provokatörlerin Türk otobüslerine engelleme yaptığını, Bulgar güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini, güvenliğin sağlandığını ifade ederken, "Bu uluslararası kanunlara göre çok yanlış bir şeydi. Seçmenlerimiz kararlıdır, oyunu kullanır. Bulgaristan Türkiye'de sandık sayısını 35 ile sınırlı tutmasa; 130-150 sandık sağlamış olsa bu otobüslere gerek kalmayacaktı. Sivil toplumlar dernekler otobüslerle diğer insanlarımız taşıma organizasyonuna girmezlerdi. Yanlış kararların sonucu ortaya çıkan bir olaydır." dedi.

Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

DÖNÜŞLER BAŞLADI

Komşu'da oy kullanmaya gidecekler için başta Avcılar ve Bayrampaşa olmak üzere İstanbul'un çeşitli kesimlerinden otobüsler kaldırılırken, yanlarında bavullar dolusu eşya götüren çifte vatandaşlar, demokratik haklarını kullanırken, doğdukları toprakları ve orada bıraktıkları yakınlarını görebilmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

Bulgar faşizmi: Türklerin yolunu kestiler

Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

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