Türkiye'den Pakistan'a 30

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere üretilen ATAK Türkiye'nin bu alanaki ihtiyacını karşıladıkça dünyanın da ligisini çekmeye başladı. Pakistan'a 30 adet ATAK heliopterinin satılması için anlaşma imzalanacak.

Pakistan Başbakanı ATAK helikopteri test etti - GALERİ







PAKİSTAN İLE ATAK TİCARETİ

Yakın zamanda Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, bazı projelerdeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisi de pilot olan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin geçen ay İstanbul'da bu helikopterle uçuş yaptığını anımsatan Kotil, "Çok memnun oldular. Basına verdikleri demeçte de Atak helikopteri için 'en iyi' diye bahsettiler. Görüşmeler devam ediyor. Pakistan 30 helikopter alma kararını verdi ama işlemleri sürüyor. Bir terslik olmazsa önümüzdeki günlerde son şeklini imzalarız diye düşünüyorum." dedi.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ÜZERİNDE

Fuar kapsamında aralarında Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Vietnam, Filipinler, Güney Kore'nin yer aldığı bazı ülkelerden temsilcilerle temaslarda bulundukları bildirildi.

Bölge ülkelerinin çeşitli savunma ihtiyaçları bulunduğuna değinen Kotil, "TAI açısından baktığımızda Anka çok ilgi çekti. Onunla ilgili görüşmeler yaptık. Yine ATAK helikopterine, Hürkuş'un silahlı versiyonuna ilgi vardı. Kuvvet komutanları, bakanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin fuara geniş katılımı, sanayimizin geldiği yerin görülmesi açısından çok önemli oldu. Birçok konuda bölge ülkelerinin ihtiyaçlar var, kendi projeleri de var. Burada Türk şirketlerine önemli olanaklar bulunuyor. Türkiye artık savunmada bir oyuncu. Bu ihtiyaçların karşılanması ya da projelere katkı verilmesinde Türk şirketleri sorumluluk üstlenebilir." dedi.



