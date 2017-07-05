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Türkiye'nin ABD'ye bakışı

BBC'nin 19 ülkede yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, ABD'ye olumsuz bakışın en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.

05.07.2017 - 21:33
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  2. Dünya

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BBC Dünya Servisi'nin "Ülke Değerlendirmeleri Anketi", GlobeScan/PPC araştırma şirketi tarafından yapıldı. Aralık 2016 - Nisan 2017 arasında yapılan araştırmaya, 19 ülkeden 18 bin kişi katıldı.

ABD'ye olumsuz baktıklarını söyleyen ülkeler arasında, Washington'un NATO müttefikleri de var. ABD'ye karşı olumsuz tavrın en çok arttığı NATO ülkesi ise Türkiye oldu.

OLUMSUZ BAKIŞ YÜZDE 64'E YÜKSELDİ

Türkiye'de 2014'te yüzde 36 olan bu oran, 28 puanlık artışla yüzde 64'e yükseldi. ABD'ye olumlu bakanların oranı da 16 puanlık bir düşüşle yüzde 20'ye indi.

Türkiye'nin ABD'ye bakışı

İSPANYA LİSTE BAŞINDA

İngiltere'de ABD'ye olumsuz bakanların oranı yüzde 42'den yüzde 64'e, İspanya'da yüzde 44'ten yüzde 67'ye, Fransa'da yüzde 41'den yüzde 56'ya çıktı. Araştırmada katılımcılara ülkelerin dünya üzerindeki etkilerini olumludan olumsuza sıralamaları istendi.

LATİN AMERİKA'DA WASHİNGTON GÖZDEN DÜŞTÜ

Latin Amerika ülkelerindeki oranlar da Washington'ın gözden düştüğüne işaret ediyor. Meksika'da ABD'ye olumsuz bakanların oranı yüzde 42'den yüzde 59'a, Peru'da yüzde 29'dan yüzde 49'a çıktı.

Rusya'daki oranlar da benzer bir seyir gösterdi. Ülkede ABD'ye olumsuz bakanlar yüzde 55'ten yüzde 64'e çıkarken, Washington'un dünyaya etkisinin olumlu olduğunu düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 7 oldu.

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