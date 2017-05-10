Türkiye'nin aile istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2016" verilerini açıkladı.

YÜZDE 66,4'Ü ÇEKİRDEK AİLE

Buna göre, Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 66,4'ü çekirdek ailelerden oluştu. Tek kişilik hane halklarının oranı ise yüzde 14,9 oldu.

YÜZDE 16,3 GENİŞ AİLE

"Birden fazla çekirdek aile veya en az bir çekirdek aile ile çekirdek aile üyesi olmayan en az bir kişiden oluşan aile" olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı ise yüzde 16,3'ü buldu. Çekirdek aile bulunmayan hanehalklarının oranı da yüzde 2,4 olarak tespit edildi.

YALNIZ EBEVEYN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞAN HANEHALKI ORANI EN YÜKSEK İZMİR'DE

Türkiye'de 2016 yılında toplam hanehalklarının yüzde 8,2'sini yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 10 ile İzmir, yüzde 9,8 ile Adana ve yüzde 9,7 ile Malatya, en düşük olduğu iller ise yüzde 5,8 ile Bayburt, yüzde 5,9 ile Tokat, yüzde 6,2 ile Bitlis, Nevşehir, Burdur ve Yozgat olarak kayıtlara geçti.

TEK KİŞİLİK HANEHALKI ORANI EN YÜKSEK İL TUNCELİ

Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 24,9 ile Tunceli, en düşük olduğu il ise yüzde 8,3 ile Diyarbakır oldu. Çekirdek ailelerden oluşan hanehalkı oranı en yüksek il yüzde 72,6 ile Kayseri olarak tespit edildi. Bunu yüzde 71,9 ile Osmaniye ve yüzde 71,3 ile Ankara takip etti.

Çekirdek ailelerden oluşan hanehalkı oranı en düşük şehir yüzde 55,3 ile Şırnak olarak belirlendi.

GENİŞ AİLE EN ÇOK ŞIRNAK'TA

Geniş ailelerden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 29,9 ile Şırnak oldu. Bunu yüzde 26,4 ile Hakkari ve yüzde 25,9 ile Batman takip etti. Geniş ailelerden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu şehirin de yüzde 10,3 ile Çanakkale olduğu belirlendi.