Türkiye'nin ilk havarayının güzergahı belli oldu

“Her yere Metro” projeleri kapsamında Türkiye'nin ilk havarayı Küçükçekmece-Sefaköy-Başakşehir arasında hizmete giriyor.

2019 YILINDA HİZMETE GİRECEK

Projenin ihalesi tamamlandı. Sözleşme aşamasında olan havaray inşaatına nisan ayında başlanacağı belirtildi. 2019 yılının ilk aylarında hizmete alınması planlanıyor.

Küçükçekmece Sefaköy-Başakşehir havaray hattı 15 kilometre uzunluğunda olacak ve yolculuk 27 dakika sürecek. Tek yönde saatte 15 bin yolcu taşıyacak.

GÜZERGÂH SEFAKÖY’DEN BAŞLIYOR

Sefaköy’den başlayacak sefer Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park(Atakent), Masko,Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geçerek Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak. Havaray hattı, Kirazlı - Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu’nda, Yenikapı - İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu’nda, Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu’nda, Otogar - Bağcılar -Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu’nda entegre olacak.