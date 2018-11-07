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Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamamlandı

TCG Anadolu ismiyle faaliyet gösterecek olan Türkiye'nin ilk uçak gemisinde inşaat sürüyor. Gövdedeki yapılanma büyük oranda tamamlanırken, Anadolu'nun şekli belirgin olmaya başladı.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 15:49..
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Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamamlandı

Türkiye'nin savunma alanında attığı adımların en önemlilerinden olan ilk uçak gemisi TCG Anadolu'nun yapımı Tuzla Sedef tersanesinde devam ediyor. Büyük oranda kaba inşaa işlerinin tamamlandığı gemide gövdenin şekli açıkça belli hale geldi.

Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamamlandı

İLK UÇAK GEMİSİ

Türkiye'nin ilk uçak gemisi vasfını alacak olan TCG Anadolu'nun gövdesindeki kaba yapılanma neredeyse tamamlanmak üzere.

Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamamlandı

Helikopter ve Uçak taşıma özelliği de olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu, heybeti ile de göz dolduracak.

Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamamlandı

DEV KAPASİTE

Gemi tamamlandığında 12 F35 savaş uçağı, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip olacak.

Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamamlandı

Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamamlandı

DENİZLERDE TAM GÜVENLİK

Dünyada uçak gemisi olan ayılı ülkelerden biri olacak olan Türkiye, TCG Anadolu ile gücüne güç katacak. Özellikle deniz sınırlarındaki güvenlik alanını daha da genişletecek olan Türkiye, sınır ötesindeki ötesindeki devriye faaliyetleriyle tehlike durumlarına üzerindeki mütezaı ordu ile anlık olarak müdahale edebilecek.

Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamamlandı

Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamamlandı

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