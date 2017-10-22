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Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olan"kamikaze drone"ların seri üretimine ve güvenlik güçlerine sunulmasına başlandı.

22.10.2017 - 11:16
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, STM tarafından geliştirilen ve ilk kez 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen "kamikaze drone"ların seri üretimine başlandığını bildirdi.

Demir, güvenlik güçlerine bugüne kadar deneme amaçlı bazı ürünler sunulduğunu, seri üretimle birlikte teslimatların en kısa zamanda gerçekleştirilmesi yönünde talimat verildiğini belirtti.

TEK BAŞINA DÜŞMANA SALDIRAN YİĞİT: ALPAGU

Türkiye, STM tarafından milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU", Otonom Döner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU" ve Otonom Döner Kanatlı Keşif Drone "TOGAN" ile hem ilave operasyonel güce kavuştu hem de "sürü teknolojisi" alanında önemli bir adım attı.

Seri üretimine başlanan "drone"ların isimleri öz Türkçe ve savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan seçildi.

Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe'de "tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamını taşıyor.

Tek bir er tarafından taşınabilen ve lançerden ateşlenebilen ALPAGU, tespit ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirme görevlerini yapabiliyor.

ALPAGU, özgün, gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin kullanılabiliyor.

Sistem; sabit kanatlı drone, lançer ve yer kontrol bileşenlerinden oluşuyor.

Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

ALPAGU'nun, gündüz ve gece etkin operasyon, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş, hareketli hedeflere yönelim, görevi terk veya kendini imha gibi kabiliyetleri bulunuyor.

Hazırlık süresi azami 45 saniye, menzili 5 kilometre, ağırlığı 3,7 kilogram olan ALPAGU, azami 400 metre irtifaya, en yüksek 80 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

Türkiye'nin kamikaze droneları İZLE

DÖNER KANATLI KAMİKAZE: KARGU

"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına gelen KARGU ise döner kanatlı kamikaze sınıfında bulunuyor.

KARGU, yapısal farkının dışında operasyonel anlamda ALPAGU ile benzer görevleri yerine getiriyor.

Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

Menzili ve hazırlık süresi ALPAGU'yla aynı olan KARGU, bin metre azami irtifaya 72 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. KARGU, 6,3 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.

Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

KESKİN GÖZLÜ TOGAN

"Doğan" anlamına gelen TOGAN ise genel maksatlı keşif ve gözetleme görevlerinde kullanmak üzere özgün görev planlama yazılımı, otonom zeka ve harekat kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

TOGAN, özgün gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli nesnelere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.

TOGAN, 30 kat optik yakınlaştırma, 2 eksen stabilize özgün POD gibi kabiliyetler barındırıyor.

Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

Operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilen, hareketli veya hareketsiz tehditleri otomatik belirleyip sınıflandırabilen TOGAN'dan, gece ve gündüz operasyonlarında yararlanılabiliyor.

TOGAN, 5 kilometre menzile, 40 dakika görev süresine sahip ve bin metre azami irtifaya, 72 kilometre/saat azami hıza çıkabiliyor.

Hazırlık süresi diğer "drone"lar gibi 45 saniyeyle sınırlı TOGAN'ın ağırlığı ise 7,5 kilogramı buluyor.

Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

TOGAN'ın, sürü zekasının ilk milli örneğini teşkil etmek üzere, "kamikaze drone"lar KARGU ve ALPAGU ile birlikte "çoklu drone harekatı" yapacak şekilde kullanılması planlanıyor.

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