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Türkiye'nin Rusya'ya domates ihracatı artacak

Rusya'nın Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi verebileceği bildirildi.

AA | 26.01.2018 - 08:04..
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Türkiye'nin Rusya'ya domates ihracatı artacak

Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus pazarına domates ihracat etmek isteyen bazı Türk şirketlerinin ürünlerinin incelemelerinin tamamlandığını belirtti.

5 TÜRK ŞİRKETİNE DAHA İHRACAT YETKİSİ

Gelecek hafta konuya ilişkin kararlarını açıklayacaklarını ifade eden Melano, "Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi vermeyi değerlendiriyoruz." dedi.

Rusya, geçen yıl kasım ayında dört Türk firmasından toplam 50 bin ton domates ithalatına başlamıştı.

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