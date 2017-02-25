taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Türkiye'nin Rusya'yla görüşmeleri İngiliz medyasında

Türkiye füze ve hava savunma sistemi konusunda ihtiyaçlarını giderecek arayışlar içerisinde.

25.02.2017 - 13:19
  1. Haberler
  2. Gündem
Türkiye'nin Rusya'yla görüşmeleri İngiliz medyasında

Türkiye'nin Rusya ile "yeni nesil S-400 tipi füzelerin satın alınmasına yönelik" görüşmeler devam ediyor.

BATI BASINI: TÜRKİYE NATO'DAN KOPUYOR

S-400 alımıyla ilgili Türk-Rus görüşmeleri devam ederken, NATO kanadı da 'endişeliyiz' açıklamalarına devam ediyor. İngiliz başta olmak üzere Alman ve Fransız gazeteleri Türkiye'nin Rusya ile kurduğu yakın ilişkiler neticesinde başlayan S-400 füze görüşmelerini Türkiye'nin NATO'dan kopuşunun en büyük emaresi olarak niteliyor.

Türkiye'nin Rusya'yla görüşmeleri İngiliz medyasında

İNGİLİZ THE TİMES: TÜRKİYE'NİN RUSYA'DAN FÜZE ALMASI, İNSANIN AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇMEZDİ

Dünyaca ünlü İngiliz The Times gazetesi, S-400 görüşmeleriyle ilgili yayınladığı bir yazıda, Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşacağının insanın aklının ucundan bile geçemeyeceğini ancak bugün iki ülkenin silah alışverişi yapacak kadar dost olduğunu yazdı. Batı'nın Türkiye'nin NATO'dan kopuşunu izlediği vurgulanan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

NATO'nun Türkiye’ye füze ve hava savunması sağlamasına ve Ankara’nın sık sık Moskova ile ters düşmesine rağmen Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almak için görüşme yürütüyor.

Türkiye'nin Rusya'yla görüşmeleri İngiliz medyasında

ABD'nin başta Suriye ve Irak'ta IŞİD'e saldırı düzenlemek için kullanılan İncirlik Hava Üssünde olmak üzere Türkiye'de büyük bir askeri mevcudiyeti söz konusu.

"OYSA Kİ TÜRKİYE, RUS UÇAĞINI DÜŞÜRMÜŞTÜ.."

Türkiye’nin gelişmiş Rus savunma sistemleri alması birkaç ay önce insanın aklının ucundan bile geçmezdi. İki ülke Suriye iç savaşında karşıt tarafları desteklerken Türkiye, 2015 yılında bir Rus uçağını düşürmüştü. Ancak geçen yıl Kürt isyanı ve darbe girişimi tehditleriyle yüzleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yeni bir sayfa açmak istedi. Erdoğan, Suriyeli isyancılara yönelik desteğini sınırda bir kontrol bölgesi oluşturmakla sınırladı.

Türkiye'nin Rusya'yla görüşmeleri İngiliz medyasında

"ERDOĞAN, NATO'YA BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR

Geldiğimiz noktada Rusya, Türk askerlerine destek olarak el Bab çevresinde IŞİD hedeflerini bombalıyor. Söz konusu füze alımı, Erdoğan’ın NATO’ya bağımlılığı azaltma isteğinin bir emaresi olabilir.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

279
Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

193
Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

272
Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

174
Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

71
Fitch'in çelişkili kararları

Fitch'in çelişkili kararları

98
Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası kurban kestirdi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM