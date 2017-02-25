Türkiye'nin Rusya'yla görüşmeleri İngiliz medyasında

Türkiye'nin Rusya ile "yeni nesil S-400 tipi füzelerin satın alınmasına yönelik" görüşmeler devam ediyor.

BATI BASINI: TÜRKİYE NATO'DAN KOPUYOR

S-400 alımıyla ilgili Türk-Rus görüşmeleri devam ederken, NATO kanadı da 'endişeliyiz' açıklamalarına devam ediyor. İngiliz başta olmak üzere Alman ve Fransız gazeteleri Türkiye'nin Rusya ile kurduğu yakın ilişkiler neticesinde başlayan S-400 füze görüşmelerini Türkiye'nin NATO'dan kopuşunun en büyük emaresi olarak niteliyor.

İNGİLİZ THE TİMES: TÜRKİYE'NİN RUSYA'DAN FÜZE ALMASI, İNSANIN AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇMEZDİ

Dünyaca ünlü İngiliz The Times gazetesi, S-400 görüşmeleriyle ilgili yayınladığı bir yazıda, Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşacağının insanın aklının ucundan bile geçemeyeceğini ancak bugün iki ülkenin silah alışverişi yapacak kadar dost olduğunu yazdı. Batı'nın Türkiye'nin NATO'dan kopuşunu izlediği vurgulanan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

NATO'nun Türkiye’ye füze ve hava savunması sağlamasına ve Ankara’nın sık sık Moskova ile ters düşmesine rağmen Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almak için görüşme yürütüyor.

ABD'nin başta Suriye ve Irak'ta IŞİD'e saldırı düzenlemek için kullanılan İncirlik Hava Üssünde olmak üzere Türkiye'de büyük bir askeri mevcudiyeti söz konusu.

"OYSA Kİ TÜRKİYE, RUS UÇAĞINI DÜŞÜRMÜŞTÜ.."

Türkiye’nin gelişmiş Rus savunma sistemleri alması birkaç ay önce insanın aklının ucundan bile geçmezdi. İki ülke Suriye iç savaşında karşıt tarafları desteklerken Türkiye, 2015 yılında bir Rus uçağını düşürmüştü. Ancak geçen yıl Kürt isyanı ve darbe girişimi tehditleriyle yüzleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yeni bir sayfa açmak istedi. Erdoğan, Suriyeli isyancılara yönelik desteğini sınırda bir kontrol bölgesi oluşturmakla sınırladı.

"ERDOĞAN, NATO'YA BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR

Geldiğimiz noktada Rusya, Türk askerlerine destek olarak el Bab çevresinde IŞİD hedeflerini bombalıyor. Söz konusu füze alımı, Erdoğan’ın NATO’ya bağımlılığı azaltma isteğinin bir emaresi olabilir.