Türkiye'nin S-400 alımı ABD'yi endişelendirdi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ OLUR"

Dunford, “Eğer Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alsaydı bu bir endişe verici olur. Fakat henüz böyle bir şey yapmadılar” ifadelerini kullandı.

Rusya, bugüne kadar S-400 sistemini sadece Çin’e satarken, Türkiye ve Hindistan ile de görüşmeye devam ediyor.

ANLAŞMA İMZA AŞAMASIN

Fikri Işık, Rusya’dan S-400 alınması ile ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın son aşamasına gelindiğini açıklamıştı.

Rusya ile S400 alımında anlaşıldı haberi