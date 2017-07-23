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Türkiye'nin S-400 alımı ABD'yi endişelendirdi

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, "Türkiye, S-400 hava savunma sistemi alsaydı bu bir endişe verici olur." diye konuştu.

23.07.2017 - 11:07
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ OLUR"

Dunford, “Eğer Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alsaydı bu bir endişe verici olur. Fakat henüz böyle bir şey yapmadılar” ifadelerini kullandı.

Rusya, bugüne kadar S-400 sistemini sadece Çin’e satarken, Türkiye ve Hindistan ile de görüşmeye devam ediyor.

Türkiye'nin S-400 alımı ABD'yi endişelendirdi

ANLAŞMA İMZA AŞAMASIN

Fikri Işık, Rusya’dan S-400 alınması ile ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın son aşamasına gelindiğini açıklamıştı.

Rusya ile S400 alımında anlaşıldı haberi

Türkiye'nin S-400 alımı ABD'yi endişelendirdi

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