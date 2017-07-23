Türkiye'nin S-400 alımı ABD'yi endişelendirdi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ENDİŞE VERİCİ OLUR"
Dunford, “Eğer Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alsaydı bu bir endişe verici olur. Fakat henüz böyle bir şey yapmadılar” ifadelerini kullandı.
Rusya, bugüne kadar S-400 sistemini sadece Çin’e satarken, Türkiye ve Hindistan ile de görüşmeye devam ediyor.
ANLAŞMA İMZA AŞAMASIN
Fikri Işık, Rusya’dan S-400 alınması ile ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın son aşamasına gelindiğini açıklamıştı.
Rusya ile S400 alımında anlaşıldı haberi