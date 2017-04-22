Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

Türkiye, Rum Kesimi’nin tek taraflı doğalgaz çalışmalarına cevap olarak Barbaros Hayreddin Sismik Arama Gemisi’ni Kıbrıs’a gönderdi.

RUM YÖNETİMİ KIZDI

Kıbrıs Rum Yönetimi ise Türkiye’nin bölgede sismik araştırma yapmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Türkiye, Navtex adı verilen bir denizcilik bildirisi yayınladı. Bu çerçevede, Kıbrıs açıkları da dahil olmak üzere çok geniş bir sahada sismik araştırmalara başlanacağı ilan edildi.

Araştırmalar, Barbaros Hayreddin Sismik Arama Gemisi ile ona eşlik edecek olan Bravo Suppoter adlı destek gemisi tarafından gerçekleştirilecek.

SONDAJ GERİLİMİ

Türkiye, Rum tarafının temmuz ayında başlayacak tek yanlı doğalgaz sondajlarına, doğal kaynaklar üzerinde Türk tarafının da hakkı bulunduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

KKTC’nin petrol arama sahalarındaki sondaj yetkisi Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verilmiş durumda.