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Türkiye'nin tostçu fenomeni: Tostçu Erol

Gaziantep'te yaptığı tostlar ve sosyal medyayı etkin kullanmasıyla Tostçu Erol Türkiye'nin yeni fenomenlerinden oldu.

24.01.2017 - 09:28
  1. Haberler
  2. Yaşam

tostçu erol

Gaziantepli Tostçu Erol Sorgulu, sosyal medyadan yayılan çeşitli tost yapım videolarıyla fenomen oldu.

VİDEOLARI YÜZ BİNLERCE TIKLANIYOR

Şahinbey İlçesi Bey Mahallesinde bulunan küçük dükkanında yaptığı çeşitli tost çeşitleriyle kısa sürede sosyal medyanın aranan ismi olan Mehmet Erol Sorgulu, müşterilerine sipariş yetiştirmekte zorlanıyor. Sosyal medya üzerinden en güzel tost nasıl yapılır videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Erol müşterilerinin yoğun talebinden memnun.

Babadan oğula geçen tostçuluk mesleğini 22 yıldır yaptığını belirten Mehmet Erol Sorgulu, bu kadar fenomen olmasını nedeninin yaptığı tostların lezzetine ve sosyal medyada kısa sürede bu kadar tanınmasına bağlıyor.

"22 YILDIR TOST YAPIYORUM"

Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafında yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalan Tostçu Erol, “22 yıldır tost yapıyorum, 6 yıldır sosyal medyada aktifim, son 1 yıldır ise fenomen haline geldik ve internet üzerinden gelen siparişlerle bile satış yapıyoruz. Antep Fıstıklı tostun yanı sıra çikolatalı ve kebaplı tost çeşitlerini de yapıyoruz. Özellikle atom adını verdiğim tosta ise bayağı yoğun ilgi var. Sabah erken saatlerde başlayan yoğunluk öğleden sonraya kadar devam ediyor. Bu kadar çok talep gören tostlarımızın fiyatları ise 6 ile 20 lira arasında değişiyor’’ ifadelerini kullandı.

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