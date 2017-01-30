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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yeniden faaliyette

Türkiye'nin 2014'te güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye ettiği Trablus Büyükelçiliği bugün açıldı.

30.01.2017 - 11:56
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TRABLUS

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yıl 30 Mayıs'ta Trablus ziyareti sırasında, 2014'te güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye edilen Trablus Büyükelçiliğinin tekrar açılmasına yönelik sürecin başlatıldığı hatırlatıldı.

ÜLKEMİZ MEVCUDİYETİNİ GÜÇLENDİRDİ

Çalışmalarını bugüne kadar Tunus'ta sürdüren Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın gözetiminde yürütülen büyükelçiliğin yeniden açılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, büyükelçiliğimizin faaliyetleri ilk aşamada çekirdek kadroyla bugün başlatılmıştır.

Bugüne kadar çalışmalarını kesintisiz sürdüren Misurata Başkonsolosluğumuzun yanı sıra Trablus Büyükelçiliğimizin de yeniden faaliyete geçmesiyle ülkemiz Libya’daki mevcudiyetini güçlendirmiş olmaktadır.

Libya’yla yakın tarihi, kardeşlik ve dostluk bağlarımız ve Libya halkının tüm kesimlerini kucaklayan yaklaşımımız çerçevesinde Büyükelçiliğimizin yeniden faaliyete geçmesi ülkemizin Libya’da barış ve istikrarın tesisi ile yeniden inşa çabalarına daha güçlü destek sağlamasına katkıda bulunacaktır.

Türkiye, Libya Siyasi Anlaşması temelinde barış ve uzlaşı yönünde atılacak adımlara yönelik katkılarını ve kardeş Libya'nın toprak bütünlüğü ile ulusal birliğini güçlü biçimde desteklemeyi sürdürecektir."

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