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ABD vizeleri askıya aldı

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz durdurdu.

08.10.2017 - 20:29
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ABD vizeleri askıya aldı

ABD Büyükelçiliği, "Türkiye'den başvurular süresiz durduruldu" açıklamasında bulundu.

ABD, PERSONEL GÜVENLİĞİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Büyükelçilikten yapılan açıklama şöyle:

​Açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD Hükümeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD Misyonu'nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

 

ABD vizeleri askıya aldı

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