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Türkiye'nin yarısını Ermenistan olarak gösterdiler

Almanya Ermeni Piskoposluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin yarısını Ermenistan gibi gösteren bir harita gösterildi.

22.10.2017 - 14:19
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Türkiye'nin yarısını Ermenistan olarak gösterdiler

Berlin-Ankara hattındaki gerilim Almanya'nın tavırları nedeniyle gerilmeye devam edecek gibi görünüyor. Daha önceden FETÖ yanlısı ve Türk karşıtı açıklamalar yapan Almanya bu sefer de Ermeni meselesi ile gündemde.

Türkiye'nin yarısını Ermenistan olarak gösterdilerTÜRKİYE'Yİ ERMENİSTAN OLARAK GÖSTERDİLER

Almanya Ermeni Piskoposluğu, "Ağrı Dağı'nın Sessizliği-Ermeni Kültürü ve Tarihi" isimli 25. yıl etkinliği kapsamında Almanya Köln Katedrali önünde düzenlenen etkinlik büyük tepki çekti.

Haritada, Türkiye'nin yarısı doğudan- ankara il sınırlarına kadar "Ermeni yurdu" olarak gösterilirken, bununla birlikte, KKTC de bu haritada Ermeni toprağı olarak gösteriliyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler büyük tepkilere neden oldu. Alman makamlar olayın ardından herhangi bir açıklamada bulunmazken, programın düzenleyicisi olan Almanya Ermeni Piskoposluğu'ndan da herhangi bir açıkla gelmedi.

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