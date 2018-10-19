Türkiye'ye turist akını devam ediyor

Yılbaşından Temmuz ayına kadar Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan gelen turist sayısı her geçen gün artarken, rekorlar kırılmaya devam ediyor.

YÜZDE 36,2'LİK ARTIŞ VAR

Antalya Havalimanı verilerine göre, 16 Ekim’e kadar olan süreçte 11.610.925 yabancı turist kente geldi. Buna göre, 2017 yılının aynı döneme göre yüzde 27.6 artış kaydedildi.

Sadece ekim ayının ilk yarısında 888.000 yabancı ziyaretçi tatil köylerine akın ederken 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 36.2 oranında artış yaşanmış oldu.





GÜNDE EN AZ 50 BİN TURİST GELDİ

Antalya'ya günde en az 50 bin yabancı turistin geldiği belirtildi.

Antalya Havalimanı, kenti ziyaret eden yabancı turistlerin uyruğuyla ilgili istatistikleri henüz paylaşmadı. Ancak, 2018 yılının ilk dokuz ayıyla ilgili bilgilere dayanarak, Rus pazarının Antalya’da liderliğini koruduğu söylenebilir.

Uzmanlara göre, Rusya pazarının yüzde 39’luk payı gözönüne alındığında, Ekim ayı ortasına kadar Antalya’ya Rus turist akışında 4,5 milyon kişiye ulaşıldı. Böylelikle Rusya, Türk tatil beldelerine giden turist sayısında kendi rekorlarını tazelemeye devam ediyor.