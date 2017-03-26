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Türkiye'ye yeni göç dalgası

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran'dan Avrupa'ya geçmek için yasa dışı geçişlerin olduğunu açıkladı.

26.03.2017 - 10:36
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Türkiye'ye yeni göç dalgası

Türkiye'ye yeni göç dalgası

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran'dan Avrupa'ya geçmek için yasa dışı geçişlerin olduğunu açıkladı. Son dönemde 3 bin kaçak geçişin tespit edildiğini söyleyen Kaynak, "3 milyon yeni mülteci gelebilir" dedi.

CNNTürk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Kaynak, mülteci sorunu ve geri kabul anlaşmasına ilişkin konuştuğu sırada şunları söyledi:

TÜRKİYE'DE 3,5 MİLYON SURİYELİ VAR

Toplam 3,5 milyon mülteci var. 3 milyonu Suriyeli. Türkiye ilk defa göç hareketiyle karşılaşmıyor. Anadolu insanlık için bir ana kucağı.

İRAN'DAKİ 3 MİLYON MÜLTECİ HAREKETLENİYOR

Aldığımız bilgilere göre İran'da 3 milyon mülteci var, Türkiye'ye hareketlenme içinde. Türkiye'ye gelmeye çalışıyor.

DAHA ÇOK AFGAN MÜLTECİLER

Daha çok Afgan mülteciler. Sadece 2016'da Iğdır ve Ağrı'da izinsiz geçiş yapan 30 bin kişi girdi ve işlem yapıldı.

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