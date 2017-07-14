Türklerin Almanya’ya sığınma başvurusu azaldı

15 Temmuz darbe girişiminin üstünden geçen bir yılın ardından Türk vatandaşlarının Almanya’ya yaptığı sığınma başvurusu darbe öncesi seviyeye düştü.

GEÇEN YIL 5 BİN 742 KİŞİ BAŞVURDU

Funke medya grubunun Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF verilerine dayandırdığı habere göre, geçen yıl 4 bin 400’ü Kürt kökenli olmak üzere, 5 bin 742 Türk vatandaşı Almanya’dan sığınma başvurusunda bulundu. Bu yılın ilk 6 ayında ise, 3 bin 206 Türk vatandaşı Almanya’ya sığınma başvurusu yaptı. Darbe girişiminin ardından hızla artan sığınma başvuruları, haziran ayı itibariyle yeniden eski seviyesine döndü. BAMF verilerine göre, haziranda sığınma başvurusu yapanların sayısı 448’e geriledi.

414 ÜST DÜZEY DEVLET GÖREVLİSİ ALMANYA'YA SIĞINDI

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 209’u diplomat, 205’i de diğer devlet görevlisi olmak üzere 414 üst düzey devlet görevlisi Almanya’ya sığınmıştı.