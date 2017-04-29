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Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'da At Bayramı kutlandı.

29.04.2017 - 15:59
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Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Başkent Aşkabat’taki Devlet Başkanlığı Atçılık Kompleksi'nde At Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Uluslararası Ahal-Teke Atları Güzellik Yarışması” törenlerine katıldı.

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'ın milli değerlerinden olan Akhal-teke atları için 1992'den beri her yıl Nisan ayının son pazar günü bir diğer ismi “Bedev Bayramı” olan At Bayramı kutlanır.

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan’da bayram kapsamında, ülkede halk tarafından da yoğun ilgi gören çeşitli etkinliklere yer veriliyor. Başkent Aşkabat’ta, Ahal Teke atları ile ilgili olarak düzenlenen fuarlar ve sergiler, bayram kapsamında düzenlenen etkinliklerin başında yer alıyor.

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

AT BAKANLIĞI OLAN TEK ÜLKE

Dünyanın At Bakanlığı bulunan tek ülkesi Türkmenistan’da Ahal Teke atları için güzellik yarışması da düzenleniyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un iyi bir at binicisi olması ve Ahal Teke atlarına olan ilgi ve sevgisi ülkede bu konuda gerçekleştirilen faaliyetlere önem verilmesinde büyük bir rol oynuyor.

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

AHVAL-TEKE ATLARI

İsmini Türkmenistan’ın Ahal vilayetinde yaşayan Teke Türkmenlerinden alan bu atlar yaklaşık 3000 yıl önce evcilleştirilen ilk attır. Bazı bilim adamlarına göre dünyada saf kan olarak kalan tek at cinsidir.

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Güzelliği ve güçleriyle Dede Korkut Hikayeleri’nden, Manas Destanı’na kadar pek çok ölümsüz esere konu olmuştur. Vücudu daima hafif metalik şekilde parlak olan Ahval -Tekeler diğer atlara nazaran kulakları, boynu ve bacakları daha incedir. Vücudu herzaman parlar. Kılları da çok ince ve yumuşaktır. Hareketleri çok rahat ve esnektir.

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

Türkmenistan'da At Bayramı etkinlikleri

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