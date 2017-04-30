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TÜSİAD 1 Mayıs'ı kutladı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik "1 Mayıs’ın coşku, özgürlük ve güven içinde geçmesini dileriz" dedi.

30.04.2017 - 10:41
  1. Haberler
  2. Ekonomi

TÜSİAD 1 Mayıs'ı kutladı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı  Erol Bilecik, 1 Mayıs nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, emeğin istisnasız karşılık bulması ve kapsayıcı sosyal haklarla teminat altında olmasının çağdaş bir demokrasi ve müreffeh bir toplum anlayışının temel koşulları olduğuna dikkat çekti.

"TOPLUMUN TÜM ÇALIŞAN KESİMLERİYLE GÜÇLÜ DİYALOG" VURGUSU

Açıklamasında, toplumun tüm çalışan kesimleriyle güçlü diyalogun, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen iş koşullarının, çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin temelini oluşturduğu çağdaş çalışma anlayışının huzurlu ve özgür bir toplumun en önemli ölçütü olduğunu vurgulayan Bilecik, şunları söyledi:

“Ülkemizin işgücü ve çalışma ortamına ilişkin politikaların devlet, çalışan ve işveren temsilcileri nezdinde tam bir işbirliği içerisinde ele alınması, ekonomik büyüme, işsizlik ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele, kadın istihdamının artışı ve çalışma standartlarının iyileştirilmesi alanlarında kapsamlı ilerlemeler sağlayacaktır.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan dijital dönüşüm ve yeni sanayi devrimi, çalışma anlayışını da kökten değiştirmektedir. Bu değişim ikliminde temennimiz, çalışma ortamının tüm sosyal paydaşların katılımıyla, yeni dönemin ihtiyaç ve koşullarına uygun olacak şekilde kapsamlı bir şekilde ele alınması ve değerlendirilmesidir.

"ÜLKEMİZ, AB UYUM SÜRECİ KAPSAMINDA ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDETMİŞTİR"

Ülkemiz, özellikle Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında, sosyal politikalar ve çalışma ortamı açısından önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Söz konusu dönemde atılan olumlu adımların sürekliliğinin sağlanması, uluslararası rekabetin ve milli menfaatlerimizin bir gereğidir. Bu çerçevede ilgili mevzuat uyumu başlıklarında ilerlemek, çalışma dünyamız ve toplumsal refahımız açısından çok olumlu etkiler yaratacaktır."

"1 MAYIS'IN COŞKU, ÖZGÜRLÜK VE GÜVEN İÇİNDE GEÇMESİNİ DİLERİZ"

Bilecik, açıklamasının sonunda “TÜSİAD olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, 1 Mayıs’ın coşku, özgürlük ve güven içinde geçmesini dileriz.” dedi.

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