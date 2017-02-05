TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz

Bilecik, Avrupa ve ABD’de büyümenin hızlandığını, bunun küresel ekonomi, dolayısıyla Türkiye'nin ihracatı açısından olumlu bir gelişme olduğunu, dış talebin artmasının, bu yıl ekonomide olabilecek en iyi senaryo olduğunu gözlemlediklerini bildirdi.

ÜLKEMİZİN POTANSİYELİNE GÜVENMELİYİZ

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin bu dönemde biraz daha yavaş büyüyor olabileceğini belirterek, "Fakat sabırlı ve emin adımlar atarak, ekonomide her zaman fırsatların olduğunu görerek ülkemizin potansiyeline güvenmeli ve kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

Erol Bilecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem küresel hem de ülke içinde yaşanan gelişmelerin, ekonomiyi zaman zaman olumsuz etkilemesine karşın büyümenin sürdüğünü ancak olumsuz gelişmelerin finansal koşulların giderek sıkılaşmasına neden olduğunu söyledi.

''EKONOMİYE GÜVENİMİZ SONSUZ''

TÜSİAD Başkanı Bilecik, 2017’de de zorlukların bir süre devam edebileceğini ancak Türkiye'nin ve ekonomisinin potansiyeline güvendiklerini, bu potansiyeli TÜSİAD olarak her fırsatta hem yurt içi hem de yurt dışı ziyaretlerde dile getirdiklerini, Türkiye'yi daha iyi anlatmaya gayret ettiklerini söyledi. Bilecik, "Türkiye’nin güçlü ekonomisine, insan kaynağına ve potansiyeline güvenimiz sonsuz." dedi.

''OLUMSUZ DURUMLARI ORTADAN KALDIRACAĞIZ''

Bilecik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Döviz cinsinden borçluluğumuz yükseldi. Kredilerin mevduata oranı da yüzde 100’ün üzerine çıkmış durumda. Ancak bu borç halen yönetilebilir bir boyuttadır. Risklerimizi iyi yönetip, belirsizlikleri azaltıp, piyasalara ve yatırımcıya güven verdiğimizde olumsuz durumları ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bu açıdan ekonomi yönetimimize önemli görevler düşmektedir. Risklerin iyi yönetilmesi ve yatırımcıya güven verilebilmesi için denetleyici ve düzenleyici kurumların görevlerini bağımsız bir şekilde yapabilmeleri lazım.

''DARBENİN GERÇEKLEŞMESİNİ TASAVVUR DAHİ EDEMEYİZ''

Darbenin gerçekleşmesi halini tasavvur dahi edemeyiz. 15 Temmuz darbe girişimine en sert mesajları veren kurumların başında olduk ve bu durumu ilk gün itibarıyla dünyaya anlattık. Geçmiş darbelerin ülkemizde yarattığı siyasi ve sosyal hasarı hepimiz biliyoruz. Darbe girişiminin ekonomiye etkisi doğal olarak olumsuz oldu. Devletin içerisine uzanan terör yapısının temizliği ve ekonomiye etki eden bağlantılarının ortaya çıkarılması beklenenden de uzun sürdü.

OHAL'İN SONLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

OHAL, 9 aya uzatılmış durumda. Bu durum, hem yabancı algısını olumsuz etkiliyor hem de içeride belirsizliklerin devam etmesine neden olarak ticari hayatta güvenin tam olarak tesis edilmesini engelliyor. Şüphesiz devletin içerisinde uzun zamandır yuvalanmış bu yapı ile mücadelenin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Ancak ekonomiye verilen zararın en aza indirilebilmesi için mümkün olan en kısa sürede bu terör yapısının temizlenmesini ve OHAL uygulamasının sonlandırılmasını temenni ediyoruz.





