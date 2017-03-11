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TÜSİAD'dan Hollanda açıklaması

TÜSİAD, Hollanda'nın Çavuçoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesine tepki göstererek Hollanda'yı diplomasiye davet etti.

11.03.2017 - 15:49
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TÜSİAD'dan Hollanda açıklaması

TÜSİAD'dan Hollanda açıklaması

Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesiyle ilgili Türkiye'den de tepkiler sürüyor.

"HOLLANDA YANLIŞ KARAR ALDI"

TÜSİAD konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparal şu ifadelere yer verdi;

"Hollanda yanlış karar aldı. Gerginlik diplomasi ile aşılmalı.

Son günlerde, Türk siyasetçilerin Almanya'daki toplantılarına, kuşkulu gerekçelerle kısıtlama getirilmesi doğru bir tutum değildir. Bu sorunun çözümü için olumlu yaklaşımlar sergilenirken, Hollanda tarafından da Türk Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemesi gerginlikleri tırmandırmıştır.

Taraflar arasında; müttefiklik ilişkisi, Avrupa değerleri ve ortak çıkarlar temelinde, bu gerginlikler diplomasi yolu ile aşılmalıdır. Tüm dünyada ve Türkiye'de demokrasinin önemli sınavlardan geçtiği ve güvenlik risklerinin arttığı bu dönemde, tüm siyasetçilerin sağduyulu, ileri görüşlü ve çözüm odaklı olması tarihsel bir sorumluluktur."

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