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Tutuklanan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezası verilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu, "Bu mağduriyeti yaratanlar utansın." dedi.

14.06.2017 - 16:17
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Tutuklanan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak." suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Karar sonrası tutuklanan Enis Berberoğlu, mahkeme salonu çıkışında yaptığı ilk açıklamasında şunları söyledi:

"OLMADIK BİR HABERDEN BÖYLE BİR MAĞDURİYET YARATTILAR"

"Biliyorum ki siz beni unutmayacaksınız, ben de sizleri unutmayacağım. Biz buraya mağdurlar için geliyorduk, şimdi kendim için geldim. Olmadık bir haberden böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Tek söyleyeceğim budur."

Tutuklanan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklanan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

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