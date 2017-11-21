Tuvana Türkay-Alper Potuk ayrıldı

Yakında Kanal D'de ekrana gelecek 'Kızlarım İçin'de oynayan Tuvana Türkay, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile aşk yaşıyordu.

"EVLENMEYE ZAMANIM YOK" DEMİŞTİ

Tuvana Türkay, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte ''Sevgilinize 'Şampiyon olmazsanız nikah yok' dediğiniz doğru mu?'' sorusuna şöyle cevap vermişti: ''Ne evlilik var ne de ayrılık. Evlenmeye zamanım yok. Çalışmaktan ailemi bile göremiyorum.''

Tuvana Türkay ile Alper Potuk'un ayrıldığı öne sürüldü. Tuvana Türkay'ın Alper Potuk'un sürekli telefonu karışıtrması ve mesajları okuması ilişkinin sonunu getirdiği iddia edildi.