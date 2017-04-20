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Tuvana Türkay Arjantin'de dolandırıldı

Oyuncu Tuvana Türkay, tatil için gittiği Arjantin'de başından geçen talihsiz olayı anlattı.

20.04.2017 - 03:20
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Tuvana Türkay

Bu ayın başında Arjantin'e giden güzel oyuncu, önceki akşam katıldığı bir davette olayla ilgili detayları açıkladı.

Maç izlemek için bilet alan Türkay, dolandırıcıların kendisini nasıl kandırdıklarını şöyle anlattı:

"Uzun süre Güney Amerika tatili yaptım. Orada çok güzel zaman geçirdim; fakat Allah'ın Arjantin'in de kandırıldım. Hayatımda ilk defa Arjantin'de bir derbi maçı izleyecektim. Ancak kara borsacıdan aldığım biletler sahte çıktı."

Bunun üzerine ünlü oyuncuya hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları geldi.

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