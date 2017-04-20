Tuvana Türkay Arjantin'de dolandırıldı

Bu ayın başında Arjantin'e giden güzel oyuncu, önceki akşam katıldığı bir davette olayla ilgili detayları açıkladı.

Maç izlemek için bilet alan Türkay, dolandırıcıların kendisini nasıl kandırdıklarını şöyle anlattı:



"Uzun süre Güney Amerika tatili yaptım. Orada çok güzel zaman geçirdim; fakat Allah'ın Arjantin'in de kandırıldım. Hayatımda ilk defa Arjantin'de bir derbi maçı izleyecektim. Ancak kara borsacıdan aldığım biletler sahte çıktı."

Bunun üzerine ünlü oyuncuya hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları geldi.