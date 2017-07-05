Tuz nasıl elde edilir

Sodyum Klorür bileşeninden meydana gelen tuz, birçok yemeğe koyulur ve yemeğe tat verir.

DERİCİLİK HAYVANCILIK VE KİMYA SANAYİSİNDE KULLANILIYOR

Tuzun bir çok çeşidi vardır. Himalaya tuzu, çeşnili tuz, tütsülenmiş tuz, Havai deniz tuzu ve Fleur de Sel tuzu bunlardan birkaçı olarak göze çarpar. Tuz; dericilik, hayvancılık ve kimya sanayisinde de kullanılabilir.

TUZ GÖLÜ TÜRKİYE'NİN TUZ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Tuz; göllerdeki suyu buharlaştıktan sonra elde kalan tuzun işlenmesinden, kaya tuzu ise yataklardan elde edilir. Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük tuz ihtiyacını karşılar.