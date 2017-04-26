Twitter ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZ 7,7 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Twitter'dan yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,7 düşüş göstererek 548 milyon dolara gerilediği belirtildi. Şirket, 2016'nın ocak-mart döneminde 594 milyon dolar gelir elde etmişti.

TWİTTER 61,5 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ

Açıklamada, ayrıca, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde 61,5 milyon dolar zarar ettiği bilgisi paylaşıldı. Şirket, geçen yılın ilk üç ayında 79,7 milyon dolar zarar etmişti.

KULLANICI SAYISI ARTTI

Öte yandan, Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,8 artarak 328 milyona ulaştı.

Şirketin bu yılın ilk üç ayındaki reklam geliri de, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 10,7 azalarak 473,8 milyon dolara düştü. Firmanın geçen yılın ocak-mart dönemindeki reklam geliri 530,7 milyon dolar olmuştu.