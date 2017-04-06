Twitter Lite kullanıma sunuldu

Özellikle Latin Amerika, Afrika ve Asya gibi internet hızının düşük olduğu bölgelerdeki kullanıcılar için geliştirilen Twitter Lite, Twitter‘ın kendisine oranla veri kullanımında yüzde 70 tasarruf sağlıyor.

Donanım gücü daha düşük olan akıllı telefonlar için de başarılı bir alternatif olan Twitter Lite, orijinalinden yüzde 30 daha hızlı. Blog aracılığıyla yaptığı açıklamasında 2016’nın sonu itibariyle 3.8 milyar akıllı telefon kullanıcısı olduğunu belirten Twitter, kullanıcıların yüzde 45’inin hala 2G bağlantısına sahip olduğunun da altını çiziyor.

Twitter Lite’ın bir mobil uygulama değil Web tabanlı bir uygulama olduğunu da belirtelim. Akıllı telefon içerisinde sadece 1 MB’lık yer kaplayacak olan Twitter Lite, Android cihazlardaki Google Chrome‘la kullanıldığında ekstra özelliklere de sahip olacak. İnternetin kesilmesi durumunda çevrimdışı olarak çalışabilecek olan Twitter Lite, bildirimlere sahip olacak.

Google‘la birlikte geliştirilen Twitter Lite, ne yazıkki iOS versiyonunda bildirim özelliğine sahip olmayacak. Mobil uygulamayla benzer bir tasarım sunacak olan Twitter Lite, internet hızlarının yavaş olduğu bölgelerdeki Twitter kullanımını ciddi oranda arttırabilir. Twitter Lite tüm dünya için kullanıma sunuldu.