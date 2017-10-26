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Twitter üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

Şirketin üçüncü çeyrek geliri yüzde 4,2 düşüşle 590 milyon dolara geriledi.

26.10.2017 - 18:44
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın üçüncü çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

GELİR DÜŞTÜ

Twitter'dan yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,2 düşüş göstererek 590 milyon dolara gerilediği belirtildi. Şirket, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 616 milyon dolar gelir elde etmişti.

Twitter üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

GEÇEN YIL 102,9 MİLYON ZARAR ETMİŞTİ

Açıklamada, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,1 milyon dolar zarar ettiği bilgisi paylaşıldı. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 102,9 milyon dolar zarar etmişti.

KULLANICI SAYISI ARTTI

Öte yandan, Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,8 artarak 330 milyona ulaştı.

Ayrıca, açıklamada, şirketin bu yılın dördüncü çeyreğinde 220 milyon dolar ile 240 milyon dolar arasında kar yakalamasının tahmin edildiği vurgulandı.

Twitter üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

KULLANICI ARTIŞI PİYASA BEKLENTİSİ ÜZERİNDE

Twitter'ın üçüncü çeyrek gelirinde düşüş ve zarar açıklamasına rağmen, söz konusu veriler ve aylık ortalama aktif kullanıcı sayısındaki artış piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Piyasa beklentilerini aşan Twitter'ın hisse başına değeri, dünü 17,14 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 14,5 primle 19,62 dolara kadar tırmandı.

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