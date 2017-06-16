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Twitter yenilendi

Popüler sosyal medya ağı Twitter, iOS uygulaması ve internet sitesinde tasarımını yeniledi.

16.06.2017 - 10:52
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Twitter yenilendi

Twitter, son zamanlarda yaptığı değişikliklerle sosyal ağın ötesinde dünyada olan olayları kullanıcılarına sunmak için değişiklikler yaptı.

İOS UYGULAMASI GÜNCELLENDİ

Bu değişiklikler arasında Moments özelliğini tüm kullanıcılara açma, güvenlik önlemlerini arttırma, bir tweeti yanıtlarken isimleri kaldırma ve yumurta şeklindeki avatarları kaldırma özellikleri bulunuyordu. Twitter, şimdi hedefini iOS kullanıcılarına yöneltti.

DAHA AZ GEZİNME SEKMESİ BULUNACAK

Güncellenen iOS uygulamasında daha az gezinme sekmesi bulunacak. Bu sekmeler Ev, Arama, Bildirimler ve Doğrudan Mesajlar şeklinde olacak. Kullanıcıların profiline,listelerine, ayarlarına ve kullandığı diğer hesaplara erişebilmesi için sağ tarafa doğru hızlıca kaydırması yeterli olacak. Android kullanıcılarına daha önce gelen bu tasarım şimdi iOS cihazlarına da geldi.

Twitter yenilendi

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