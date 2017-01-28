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Twitter'a yeni özellik

Twitter mobil uygulamasında 'Anlar' sekmesini kaldırıp yerine 'Keşfet' getireceğini duyurdu.

28.01.2017 - 09:19
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Twitter'ın duyurduğu yeni özellikte 'Anlar' tamamen kalkmayacak ancak 'Keşfet' sekmesi altında devam edecek.

KEŞFET UYGULAMASI MOBİL UYGULAMADA

Kullanıcıların aradıklarını bulmakta zorluk çektikleri yönündeki geri bildirimleri üzerine harekete geçen Twitter, neler olup bittiğinin daha rahat anlaşılabilmesi için 'Keşfet' uygulamasını hayata geçirmeye karar verdi.

Twitter'a yeni özellik

Keşfet özelliğiyle birlikte kullanıcılar neler olup bittiğini daha rahat görücek.

İLK ANDROİD'E GELECEK

'Keşfet' sekmesinde trendler, arama ve canlı videolar görülebilecek. Önümüzdeki haftalarda önce Android'de yer alacak olan yenilikten faydalanmak için uygulamanın güncel olması gerekiyor.

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