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Twitter'dan kullanıcılarına önemli uyarı

Twitter'dan kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasında yeni gizlilik politikasının baştan sonra okunması tavsiye edildi.

19.05.2017 - 04:51
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Açıklamada 18 Haziran 2017 tarihinde ve sonrasında Twitter kullananların bu kuralları kabul etmiş sayılacağının altı çizildi.İşte Twitter'ın yeni gizlilik politikası:

Şeffaflık ve kontrol: Bilgilerine daha şeffaf şekilde erişim sağlamak ve verilerinin Twitter tarafından nasıl kullanıldığına dair daha ayrıntılı kontroller sunmak amacıyla Twitter Verilerini genişleterek yeni Kişiselleştirme ve Veri ayarlarını kullanıma açtık. Bu gelişmiş ayarlarla birlikte Twitter web tarayıcısının ”Takip Etme (Do Not Track)” ayarına bağlı çalışmayacak ve artık bu ayarı desteklemeyeceğiz.

Web verisi: Hizmetlerimizi geliştirmek, ayrıca reklamlar dahil sana gösterdiğimiz içeriği kişiselleştirmek için yerleştirilmiş zaman akışları gibi Twitter içeriği ile entegre olan diğer web sitelerinin verilerini saklama ve kullanma şeklimizi güncelledik. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Üyesi ülkelerdeki kullanıcıların web sayfası ziyaret verilerini tutmuyoruz.

Twitter'dan kullanıcılarına önemli uyarı

Veri paylaşımı: Kişisel olmayan, anonim olarak toplanmış ve cihaz seviyesindeki verileri nasıl paylaştığımızı güncelledik. Seçkin iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalara göre bu veriler senin iş ortağımıza onay vermen koşuluyla ismin, e-postan veya diğer kişisel bilgilerinle ilişkilendirilebilir. Verilerinin bu iş ortaklığı anlaşmaları kapsamında paylaşılıp paylaşılmayacağını Kişiselleştirme ve Veri ayarlarında kontrol edebilirsin.

Tüm cihazlarında kişiselleştirme: Deneyimini kişiselleştirmek için verileri nasıl kullandığımızı açıkladık. Ayrıca Kişiselleştirme ve Veri ayarlarında Twitter'a giriş yapmak için kullanmadığın cihazlara yönelik ek kontrol sağladık.

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