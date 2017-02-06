UBS: Dolar 2017'de zayıflayacak

UBS Varlık Yönetimi emtia ve Asya-Pasifik Döviz birimi yöneticisi Dominic Schnider, Bloomberg Television “Bloomberg Markets” programında Rishaad Salamat ile gerçekleştirdiği mülakatta dolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ESAS UNSURLARDAN BİRİ DOLARIN TRUMP COŞKUSUYLA ÇOK GÜÇLENMİŞ OLMASI"

“Doların 2017 yılında zayıflayacağını düşünüyoruz” diyen Schnider, “Esas unsurlardan biri doların Trump coşkusuyla çok güçlenmiş olması ve şimdi bu net bir şekilde fiyatlamadan çıkmaya başladı.” şeklinde devam etti.

Schnider, “İkinci olarak biz ABD'de hala iki kez faiz artırımına gidileceğini düşünüyoruz, daha fazla değil ve bu muhtemelen tamamen fiyatlanmış durumda.” dedi.

"AŞIRI DEĞERLİ DURUMDA"

Küresel anlamda mevcut bir toparlanmaya işaret eden Schnider, “ABD dışında dünyanın geri kalanına bakarsanız çok daha iyi görünüyor. Bu 2017 ile 2016 yılları arasında öenmli bir fark; tüm dünyada PMI verilerine bakın, gerçekten yukarı yönlü.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Schnider, “Ayrıca bahsetmekte yarar var, dolar aşırı değerli durumda.” şeklinde görüş bildirdi. Salamat'ın altının muhtemelen performansı ile ilgili sorduğu soruya ise, “Reel faizlerin daha da aşağı gitmesiyle birlikte, 1,300 dolars bakarak, kesinlikle altında uzun pozisyon alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.